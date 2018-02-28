Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 40'ıncı gününde yoğun sis ve yağmura rağmen Afrin kırsalında Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sürüyor. Bölgede arazinin çamur olması sebebiyle Mehmetçik tedbirleri artırırken Afrin'de 'hilal'in tamamlanmasının ardından terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Sınır köylerinden çatışma ve patlama sesleri duyuldu.



S-400 GİBİ ÇALIŞIYOR

Bu arada Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, savunma sanayiinde dünyanın henüz yeni geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemlerini mart ayında tanklara monte etmeye başlayacaklarını açıkladı. Mecliste gazetecilerin sorularını cevaplandıran Canikli, "Sistem, tanka yönelik mühimmat ateşlendiğinde radarlarıyla mühimmatı tespit ediyor, hızı ile birlikte izlemeye alıyor ve tanka ulaşmadan belli bir mesafede tankın üzerinden atılan bomba ile bu mühimmatı havada imha ediyor. Bu sistemin adı PULAT. Bu sistem, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılıyor. Ayrıca AKKOR adlı başka bir sistem var. O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor. Aynı S-400'lerin çalışma mantığında" dedi.



OPERATÖRLER RİSKE EDİLMİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nda, uzaktan kumandalı iş makinesi kullanıldığını kaydeden Bakan Canikli, operatörlerin riske edilmemesi adına söz konusu makinelerin devreye alındığını hatırlatarak "Bu projeyi de biraz daha geliştiriyoruz. Uzaktan kumandalı iş makinelerinin yanında uzaktan kumandalı kara savaş araçlarını geliştiriyoruz. Afrin merkezine yaklaştıkça bu uzaktan kumandalı iş makinelerini daha fazla kullanacağız" dedi.