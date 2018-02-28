Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını ve operasyonlarda 85 adet TOSUN'un görev aldığını belirten Derebaşı "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak sahadayız. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kumandalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıklarında dahi göreve devam edebildiler. Araçlarımız Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer alıyor. Bu araçlar yüksek mayın korumasına sahip ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebiliyor" dedi. TOSUN uzaktan kumanda sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarının devam ettiğini belirten Derebaşı "İlk prototipimizi Amerika'ya gönderdik. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz. Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma geldik. ABD ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askerî araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.