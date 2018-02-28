Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıl dönümü. Erbakan'ın vefat yıl dönümünde öğrencilerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de unutmadı.

Gül, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda: "Bugün Erbakan Hoca'nın vefatının 7. yılı dönümü. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Erbakan Hoca, olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı, vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Hepimizin ufkunu açtı. Anadolu'ya yeni düşünceler, yeni fikirlerin tohumlarını serpti. Bugün ülkemizi yöneten birçok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.