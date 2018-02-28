Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 40. gününde öldürülen terörist sayısının 2 bin 184'e yükseldiğini bildirdi.
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Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 40. gününde öldürülen terörist sayısının 2 bin 184'e yükseldiğini bildirdi.
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