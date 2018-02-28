Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarı konusunda bilgi vermek üzere Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grubunu ziyaret etti. Meclis’teki Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın odasında düzenlenen görüşmede, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulundu.