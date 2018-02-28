Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarı konusunda bilgi vermek üzere Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grubunu ziyaret etti. Meclis’teki Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın odasında düzenlenen görüşmede, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulundu.
Recep Akdağ MHP Grubunu ziyaret etti
28.02.2018 - 13:04 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM Grubunu ziyaret etti.
Etiketler : Recep Akdağ,
547011 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547011.aspx
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