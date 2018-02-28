Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’ya üye oldukları için haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişi için düğmeye basıldı. Şüphelilerden 52’si gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.