Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’ya üye oldukları için haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişi için düğmeye basıldı. Şüphelilerden 52’si gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 52 gözaltı
28.02.2018 - 13:13 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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