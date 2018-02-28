Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül, “O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler ”diyerek dönemin yargılamalarını eleştiren Gül, “Bunlardan 600’e yakını hala mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar”ifadelerine yer verdi.

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