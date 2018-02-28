Gül, “O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler ”diyerek dönemin yargılamalarını eleştiren Gül, “Bunlardan 600’e yakını hala mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar”ifadelerine yer verdi.
Abdullah Gül'den 28 Şubat mesajı
28.02.2018 - 14:46 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
28 Şubat 1997 senelerinde yaşanan ''postmodern darbe''nin yıl dönümünde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat darbesinin 20.yıldönümünde şahsi Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
Etiketler : 28 Şubat Abdullah Gül,
547052 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547052.aspx
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