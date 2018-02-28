Ahmet Altan "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılandığı davada 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay hapis cezası
28.02.2018 - 16:17 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ahmet Altan, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : ahmet altan,erdoğana hakeret,
547075 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547075.aspx
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