Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce terör örgütüne yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayalar arasına gizlenen 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 RPG-7 mühimmatı, 30 bin Kalaşnikof mermisi, 25 bin biksi mermisi, 6 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 biksi mayonu, 4 pil bloku, 30 çift ayakkabı, kamuflaj, 3 terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 20 kilogram şeker ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Tunceli'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
28.02.2018 - 18:49 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, yüklü miktarda mermi ve çeşitli miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler : tunceli,pkk,mühimmat,
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