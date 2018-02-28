Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce terör örgütüne yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayalar arasına gizlenen 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 RPG-7 mühimmatı, 30 bin Kalaşnikof mermisi, 25 bin biksi mermisi, 6 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 biksi mayonu, 4 pil bloku, 30 çift ayakkabı, kamuflaj, 3 terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 20 kilogram şeker ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.