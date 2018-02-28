Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde de sıcaklığın düşmesiyle birlikte etkisini arttırması bekleniyor. Yolcuların hava muhalefeti nedeniyle mağdur olmamaları için resmi internet sitesinden duyuru yayınlayan Türk Hava Yolları (THY), ‘erken gelin’ uyarısında bulundu Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart 2018 tarihinde saat 05.00 itibariyle İstanbul’da kar yağışının etkili olması beklenmektedir. 1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.
Türk Hava Yolları'ndan yolcularına kar yağışı uyarısı
28.02.2018 - 19:04 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları, gece saatlerinde İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları konusunda erken gelmeleri uyarısında bulundu.
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AKOM’dan "buzlanma ve don" uyarısı 28.02.2018 İstanbul’da beklenen kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.
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