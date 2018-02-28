Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konkordato nedir, Konkordato ne anlama geleri, Konkordato neyi ifade eder diye merak edenler bu habere dikkat! İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı



KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

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