Konkordato nedir, Konkordato ne anlama geleri, Konkordato neyi ifade eder diye merak edenler bu habere dikkat! İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
KONKORDATO NEDİR?
Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika... Konkordato Meclis'ten geçti (Konkordato nedir)
28.02.2018 - 19:41 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İflas ertelemeye son! Konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı Meclis'ten geçti. Konkordato nedir? İşte Konkordato hakkında bilinenler ve haberin detayları...
Konkordato nedir, Konkordato ne anlama geleri, Konkordato neyi ifade eder diye merak edenler bu habere dikkat! İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Etiketler : Konkordato nedir,Konkordato,Konkordato meclis,Konkordato neye yarar,Konkordato kelime anlamı,
547114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547114.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER