Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de ortalama her 4-5 yılda büyüklüğü 7’nin üzerinde (çok şiddetli) depremlerin meydana geldiğini söyledi. Türkiye’nin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Özmen, önemli açıklamalarda bulundu. Özmen, 1900’den bu yana 285 hasarlı deprem yaşandığını belirterek, bu felaketlerde toplam 100 bin kişinin öldüğünü ve 700 bin konutun hasara uğradığını belirtti. Deprem kuşağında olduğumuzu hatırlatan Doçent Doktor, çok yönlü hazırlık içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: Türkiye deprem üretme potansiyeli olan birçok aktif fayla örümcek ağı gibi sarılmıştır. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra Afet Sigortası Kanunu, çok sayıda zayıf ve kuvvetli deprem yer hareketi kayıt şebekelerinin kurulması gerekli. Yeni Türkiye deprem tehlikesi haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği gibi çalışmalar önemli. Deprem ihtimaline karşı yapılacak çalışmalar, müdahaleden ziyade, oluşabilecek zararları minimuma indirmeye yönelik olmalı.

Türkiye’de yaşanan en büyük depremler ve verdiği hasarlar şöyle:

6 Mayıs 1930 Hakkâri Sınırı Depremi (7,2 büyüklüğünde, 2 bin 514 can kaybı, 3 bin hasarlı bina)

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi (7,9 büyüklüğünde, 32 bin 962 can kaybı, 116 bin 720 ağır hasarlı bina)

26 Kasım 1943 Tosya-Ladik Depremi (7,2 büyüklüğünde, 4 bin can kaybı, 40 bin ağır hasarlı bina)

1 Şubat 1944 Bolu-Gerede Depremi (7,2 büyüklüğünde, 3 bin 959 can kaybı, 20 bin 865 ağır hasarlı bina)

28 Mart 1970 Gediz Depremi (7,2 büyüklüğünde, bin 86 can kaybı, 9 bin 452 ağır hasarlı bina)

24 Kasım 1976 Çaldıran-Muradiye Depremi (7,2 büyüklüğünde, 3 bin 840 can kaybı, 9 bin 552 ağır hasarlı bina)

17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi (7,4 büyüklüğünde, 17 bin 479 can kaybı, 77 bin 342 ağır hasarlı bina)

23 Ekim 2011 Erciş - Van Depremi (7,2 büyüklüğünde, 604 can kaybı, 38 bin 515 ağır hasarlı bina)