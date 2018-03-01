Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuğa yönelik istismar konusunda “kimyasal hadım” dahil bir çok ceza formülünün tartışıldığı bu günlerde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AA Editör Masası’na yaptığı açıklamada, bir başka ceza formülü daha gündeme getirdi. Çocukları önce istismar edip daha sonra öldüren sapıklar için de ceza artırımına gideceklerinin işaretini veren Başbakan Yardımcısı, “Böyle bir fiili işlemiş, sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için müebbet, ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz. Bu meselenin bizim vicdanımızı, toplum vicdanını bir taraftan tatmin ederken, hukukçular açısından da belli bir sıralamaya tabi tutulduğu bir gerçek. Bunun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Nitelikli bir istismar, peşinden de eğer hayatına kıymış ise ikisinin cezasının ayrıştırılması lazım. Aksi takdirde cezalar aynı olursa hukukçular şundan endişe ediyorlar. Bence bunda haklılıkları olabilir, böyle bir nitelikli istismarın peşine cezalar aynı olursa gizlemek amacıyla diğerini de yapabilir” dedi.

Hukukçularla tartıştıkça konunun çok kolay olmadığını gördüklerini anlatan Akdağ, kamuoyunda “kimyasal hadım” olarak bilinen failin cinsel isteğinin baskılanması konusunun da konuşulduğunu söyledi. Buna bir ceza tedbiri olarak bakılmaması gerektiğini belirten Akdağ, “Bu riskin azaltılması için uygulanan bir tedbirdir. Zaten cezayı hapsederek yerine getiriyoruz. Ama bu kişilerin daha sonra hayatlarında aynı fiili tekrarlama risklerinin büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu isteğin, o kişi toplum içine çıktığında azaltılması neticede bir tedbir. Bu tedbiri de muhtemelen uygulamaya koyacağız. Bunlar üzerinde mutabık kaldık” açıklamasında bulundu. Bakan Akdağ, çirkin bir fiile maruz kalmış çocuğun korunmasının da çok önemli olduğunu belirten Akdağ, bu konuda toplumun tamamına büyük görev düştüğünü de sözlerine ekledi.

Kanuna destek ziyareti

Çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında MHP TBMM Grubu’nu ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. Akdağ, “Meseleye yaklaşım ve prensiplerde hemen hemen görüş farklılığımız yok, detayları çalışıyoruz. Tasarı için MHP’nin de katkısını almış olacağız” dedi. Akdağ, daha sonra CHP grubunu ziyaret etti.