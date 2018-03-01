Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özden, yapılan baskıları şöyle özetledi: “Eşimin başörtülü olduğunu öğrenen tugay komutanın eşi diğer subay eşlerini keşif amaçlı evime gönderdi. O noktadan sonra baskılar dayanılmaz oldu, kötü haber çok da gecikmedi, ordudan atıldığımı bana tebliğ eden komutan, ‘Bu tugayda gidecek en son kişi sendin’ demişti. İhraçtan sonra da baskılar dinmedi. İstanbul’a geldim ve bir iş buldum. Batı Çalışma Grubu’nun uzantıları bizlerle uğraşmaya başladı. Çalıştığım şirketin sahiplerine baskı yaptılar. ‘O burada çalıştığı sürece size rahat yok.’ dediler. Ben de ceketimi alıp çıktım. 3 ay işsiz kaldım.”