Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bu son 28 Şubat olsun” konulu basın açıklaması yapan gençler, 28 Şubat’ın “aşağılık bir Müslüman kıyımı” olduğunu belirterek şunları kaydetti: “28 Şubat, 15 Temmuz işgal girişiminin gayrimeşru babasıdır. Bu süreçte iftira ve düzmece komplolarla birçok arkadaşımız cezaevlerine atıldı. Bu mağdurlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır.”