“Bu son 28 Şubat olsun” konulu basın açıklaması yapan gençler, 28 Şubat’ın “aşağılık bir Müslüman kıyımı” olduğunu belirterek şunları kaydetti: “28 Şubat, 15 Temmuz işgal girişiminin gayrimeşru babasıdır. Bu süreçte iftira ve düzmece komplolarla birçok arkadaşımız cezaevlerine atıldı. Bu mağdurlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır.”
Bu son 28 Şubat olsun
01.03.2018 - 06:22 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de sabah namazında Cedidiye Camisi’nde buluşan bir grup üniversite öğrencisi, 28 Şubat post-modern darbe sürecinde alınan yargı kararlarını protesto etti.
Etiketler : 28 şubat,28 şubat mağdurları,
547205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547205.aspx
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