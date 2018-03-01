Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasına devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Orgeneral Yaşar Güler'in koruma ekibinde yer alan Astsubay Ali Taş tanık olarak dinlendi. Taş, o gece telefonla görüştüğü Zekai Aksakallı Paşa’nın kendisine darbe girişiminde yer alan askerlerin yanı sıra sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ü vurmasını emrettiğini söyledi. Partigöç, o dönem Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanıydı.