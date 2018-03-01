Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada jetlerimizin güvenli bir şekilde üsse döndüğü bildirildi.
TSK: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
01.03.2018 - 08:44 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : kuzey ırak,terör,operasyon,
547224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547224.aspx
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