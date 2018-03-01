Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada jetlerimizin güvenli bir şekilde üsse döndüğü bildirildi.