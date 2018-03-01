Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Şanlıurfa milletvekilleri Osman Baydemir'in yaptığı bir konuşma, Dilek Öcalan'ın ise Viranşehir ilçesinde katıldığı bir cenaze törenini nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AVUKATLARIN TALEBİ REDDEDİLDİ

HDP'li vekillerin katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Avukatlar, Baydemir'in konuşmasına ait CD'nin eksik ve yanlış çözüldüğünü, konuşmanın tamamının tarafsız bir Kürtçe tercüman aracılığı ile yeniden çözülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini reddetti.

DİLEK ÖCALAN'A 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ertelemeye yer olmadığına karar verdi. Osman Baydemir için ise avukatlar savunma için süre talep etti. Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.