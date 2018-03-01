Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağı’nın eteklerinde bulunan Şeyh Hadid bölgesi bombalanmaya devam ediyor. Karadan Fırtına Obüsler ve Çok Namlulu Roketatarlar belirlenen terör hedeflerini art arda bombaladı. F-16 ve Atak Helikopterleri de havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. F-16 savaş uçaklarının vurduğu hedeflerden yükselen dumanlar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden görüldü.