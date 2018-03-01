Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSO, Azez yakınlarında Şiran’ı 23 Şubat'ta PKK/PYD’den temizlediği sırada, DEAŞ mensuplarının PKK/PYD saflarında çatışmaya katıldığını tespit etti. ÖSO, teslim aldığı DEAŞ mensubu militanlardan yaralı olanları hastaneye götürürken, onlara kimler olduklarını ve niye ÖSO’ya karşı savaştıklarını sordu.

Halepli olduğunu ve DEAŞ’la birlikte çalıştığını söyleyen ÖSO tarafından esir alınan Ebu Temum adlı şahıs, "Rakka’da savaşırken PKK/PYD bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay kadar hapiste tutulduk daha sonra serbest bırakıldık" dedi.

İsminin Ali Matar olduğunu söyleyen ikinci DEAŞ’lı milis Rakkalı olduğunu, DEAŞ’la birlikte Kerkük’te 3 yıl savaştığını ve Irak’ta yaralandığını söyledi. İsminin Ahmet Mansur ve Halepli olduğunu söyleyen DEAŞ’lı diğer bir militan El Bab’tan geldiğini, DEAŞ’la birlikte 1 yıl 2 ay çalıştığını söyledi. Mansur ayrıca, Haseke’ye set kampında hapiste kaldığını, kısmi felç olduğunu belirtti. İsminin Abdullah Hüseyin El Sagir olduğunu söyleyen diğer biri ise DEAŞ militanı Hama’nın Latmanya bölgesinden olduğunu, DEAŞ ile Hama’da 3 yıl birlikte olduğunu 5 ay hapiste kaldığını söyledi.

Beşinci DEAŞ militanı, İsminin Muhammed Zikri olduğunu, Maretunnumanlı olduğu DEAŞ ile birlikte yaklaşık 2.5 ile 3 yıl çalıştığını söyledi.