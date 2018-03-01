Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akçakoca Osmaniye Mahallesi’nde yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları gerekçesi ile M.D ve D.U isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada örgüte ait dokümanlar, çok sayıda zaman gazetesi ele geçirildi. Şahıslar yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.