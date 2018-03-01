Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ilginç bir isme ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, gözaltına alındı.

FETÖ İÇİNDE 'ÖĞRENCİ' KONUMUNDA!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın tespitlerine göre, Rıza Asal'ın örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen konumda bulunduğu, kod adının ise 'Recep' olduğu kaydedildi.Bir itirafçının örgütsel iltisakları hakkında bilgi verdiği ve teşhis ettiği Asal, Ankara'da talimatla gözaltına alındı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ!

Ankara'dan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli buradaki işlemleri ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edilen Rıza Asal, Nöbetçi Hakimlikçe sorguya alındı.