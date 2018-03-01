Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Balıkesir ve ilçelerinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak Balıkesir'e İstanbul ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde etkisi yapan Lyrica ve Regapen isimli haplardan getireceği bilgisini aldıkları B.K. isimli şahsı aracıyla birlikte nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 bin 291 adet Lyrica, bin 288 adet Regapen hap olmak üzere toplamda 3 bin 579 adet uyuşturucu madde etkisi yapan reçetesiz hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. isimli şahıs ile araçta bulunan ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Tunus uyruklu N.J.Y.'nin sorgusu sürüyor.