Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde teröristler ile çatışmaya girdi. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.Yaralı askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldığı, bölgeye helikopterler sevk edildiği belirtildi.
Afrin'de çatışma: Şehit ve yaralılar var
01.03.2018 - 19:31 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: IHA
Etiketler : Afrin kırsalı,afrin çatışma,
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