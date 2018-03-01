Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde teröristler ile çatışmaya girdi. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.Yaralı askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldığı, bölgeye helikopterler sevk edildiği belirtildi.