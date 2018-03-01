Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayramiç Devlet Hastanesinde, 12 yıldır sağlık personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki A.Y., sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunmasından dolayı görevinden alındı. Bayramiç Kaymakamlığı tarafından A.Y. hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.