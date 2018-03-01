Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, organizasyonunda bir araya gelen eski futbolcular ve tiyatro sanatçıları Hatay'ın Hassa ilçesinde sınırda görev yapan Mehmetçikleri ziyaret etti. Sınırın sıfır noktasında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere gerçekleştirilen ziyaret sonrası konuşan eski milli futbolcu İbrahim Toraman "Bu operasyon başladığından beri yakından takip ediyoruz. Onları moralli ve güçlü bir şekilde görmek bizleri çok mutlu etti. Bizler bir Türk vatandaşı olarak elimizden geldiğince Mehmetçiğimizin yanında olarak destek olmaya çalıştık" dedi.



Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz, "Vatanını koruyan, vatan toprağını koruyan askerlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz onlara moral veriyorsak ne mutlu bize. Onlar bu ülkeyi koruyorlar. Mehmetçiklere ne kadar dua etsek azdır. Allah onları korusun" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, "Bugün sanatçı ve futbolcularımızla buraya gelerek Mehmetçiklerimizle bir araya geldik. Mehmetçiklere güç verdiler hem de güç aldılar. Onların sımsıkı yüreklerini gördüler. İnşallah bundan sonraki süreçte de ziyaretlerimiz sıklaşacak. Onlara en iyi şekilde arkadaşlarımızla beraber bu memleketin bir olduğunu, iri olduğunu, diri olduğunu, hep birlikte Türkiye olduğunu inşallah göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Mehmetçiklerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden tiyatro sanatçısı Mehmet Çevik, "Bildiğim gerçek şu, koskocaman dağlar var ve o dağlarda Mehmetçiklerimiz var. Sıradan bir kaya, burada hiç kimse kale bile almaz. Ama bizim töremizde, bizim yaşam anlayışımızda sıradan, basitmiş gibi gözüken kaya dokunulmazdır. Vatan parçasıdır. İyiyseniz dostsanız misafirseniz baş tacı olursunuz. Anadolu'da her hangi bir evin kapısını çalın sizi tanrı misafiri olarak karşılarlar. Kendi bir tabak çorbasını paylaşırlar. Mehmetçikler de bu kültürün içerisinden çıktı. Şu kayaya başka hainlikle, işbirlikçilikle, emperyal amaçlara hizmet eden uşaklıkla kucaklayıp bir parçasına el sürmeye kalkarsan elin kesilir. Benim elim neden kesiliyor diye sorulmaz. Ecdattan bugüne kadar haince uzanan her el kesilmiştir. Ben bugün sofrasına misafir olduğum Mehmetçikle şimdiye kadar adapsız ve edepsiz toprağına taciz ve tecavüzde bulunan hainlerin eli kesilir. Haktır. Ama insansan mazlumsan gerçekten yardıma ihtiyacın varsa o savaşmışlığın içinden insanları sırtına alıp taşıyacak kadar da merhametlidir. Dünyanın meleğidir Mehmetçik" dedi.



Eski futbolcu ve teknik direktör Ali Tandoğan duygularını şu sözlerle ifade etti: "Askerlerimiz ciddi bir mücadele içerisindeler. Biz buraya gelerek askerlerimize moral vermek onlara beraber aynı duyguları yaşamak... Ama çok moralli ve çok istekli olduklarını gördüm. Bizi gördükten sonra çok mutlu oldular"



Eski futbolcu Hakan Ünsan, "Buraya geldiğimizde onlara moral verebilir miyiz, diye düşünürken onlar bize moral veriyorlar. O kadar güçlü durumdalar ki bizi görmüş olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. Bizim için çok büyük gurur oldu. Askerimizin nasıl bir ruh halinde olduğunu gördük. Bize kimse hiç bir şey yapamaz" diye konuştu.



Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Başkanı Esef Mertoğlu ise Mehmetçiklere Türk Bayrağı kapaklı Kur'an-ı Kerim dağıttı. Mertoğlu, "Bugün bizleri çağırmış olsalar bir dakika düşünmez koşarız. Cephedeki arkadaşlarımız şehir veriyorlar, gazi veriyorlar. Biz de onlara moral olsun diye geldik. Kendilerine bağırlarında taşıyabileceği bir Türk bayraklı Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Devletimizden de söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ölürüz şehit oluruz gazi oluruz. Uzman çavuşlar sözleşmeli. Ölmeden geldiği zaman gelecek endişesiyle cebelleşiyorlar. Bunu da yüce devletimiz unutması. Sözleşmeliliği kaldırıp, taşeron işçilere verdikleri gibi uzman erbaşlara da kadro versin" diye konuştu.