Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre çatışmada askerlerimizin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimizin kederli ailelerine, başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize başsağlığı dileklerini de iletti.