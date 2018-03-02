Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit ateşi Aydın’a düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Ispartalı Afrin şehidinin ailesine şehadet haberi ulaştı

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde ikamet eden Şehit Burhan Açıkkol’un babası Durmuş Açıkkol ve ailesine şehadet haberini Vali Yardımcısı İsmail Akman ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, Şehit Açıkkol’un baba ocağı önünde görev alırken, şehadet haberini duyan köylüler de evin önünde toplandıl. Köylüler daha sonra şehit evi önüne Türk bayrağı astı.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında 2016 yılında göreve başladığı öğrenilen Şehit Açıkkol’un 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

Henüz 1,5 aylık kızı var

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin'in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü. Şehit Koç’un Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç’a acı haber eve gelen yetkililer tarafından verildi. Binaya şehit yakınları ve arkadaşları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeş olan şehit Abdullah Taha Koç’un 2015 yılında astsubay olarak görev yapmaya başladığı, iki gün önce de doğum günü olduğu öğrenildi.

Afrin ateşi Erciş’e düştü

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Erciş’teki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı eve büyük bir Türk bayrağı asıldı.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli Şehit J. Uzm. Onb. Rıdvan Çevik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. 26 yaşındaki Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden ailesine İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Emniyet Müdürü Can Candaş ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar tarafından iletildi. Acılı haberi alan ailesi ise şahadet haberini vakurla karşılayarak “Vatan sağ olsun’ dedi.

Şehidin nişanlı olduğu ve yakında düğün yapacağı belirtildi.

Kastamonu’ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki evine şehit ateşi düştü. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel ile 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Arif Demirel’in akrabaları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, İnebolu’daki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar ailenin acısını paylaşmak için köye akın etti.

30 Ağustos günü evlenecekti

Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında nişanlandığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldığı öğrenildi.

“Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın”

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel’in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin’e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel’in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.