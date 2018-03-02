Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dâhil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat’tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı. Yeni üniformalar, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı. Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi. Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak. Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört/gömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başladı.

Personele kış aylarında kullanması için de “soft-shell” yüzeyli, nefes alabilen membran kumaştan üretilmiş mont, su itici polyester kumaştan üretilmiş parka ve yüzde 100 deri, su geçirmeyen ve nefes alabilen botlar verildi. Montların yanlarındaki “patlar” sayesinde personelin belindeki silaha kolayca ulaşabilmesi sağlandı. Ayrıca, montlarda su geçirmez fermuarlar tercih edildi.

Yeni üniformalarda personelin karanlıkta fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla reflektif harfler kullanıldı.

26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi sayısı azaltıldı. Birimler arasındaki geçişlerde farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı maliyette tasarruf sağlandı.

Emniyet teşkilatında 1994’te yeşil renkli üniformadan vazgeçilerek lacivert renkli üniforma kullanılıyordu.

Üniformaların, yıl sonuna kadar tüm personele verileceği kaydedildi.