Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

ByLock içeriklerinde 21 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye’den firar ederken “macera” yaşadığını anlatan Öz, “Aslında günlük tutsak güzel olur belki ama riskli diye tutamıyoruz ki… Eğer ‘kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam’ denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Strateji değişti” dediği görüldü. ByLock’ta Almanya’dan da kaçmayı düşündüğü görülen Öz’ün, “Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim. 15 güne kadar hazırlatabilirim. İvan ivanov isminde falan filan… O pasaportla Beyaz Rusya’ya dâhil her yere gidebiliriz” mesajı dikkat çekti.



20 Ağustos 2015’te yaptığı bir konuşmada internette sıkıntı olduğunu beyan eden Öz, “Bizdeki telefona ByLock yükleyelim. Bir tane Alman hattı alalım. Burada hatlar ucuz” dediği görüldü. Öz’ün başka attığı bir mesajda ise Almanya’da bulunduğu evden dışarı çıkabilmek için örgüt abisinden talimat beklediği anlaşıldı. Mesajda, “Abi bunaldık. Ben müsaade verdiniz gibi algıladım. Biz o zaman sokağa çıkıp gezeceğiz” ifadeleri yer aldı.



ByLock mesajlarında FETÖ elebaşı Gülen’in Ecevit’le olan münasebetleri de dikkat çekti. Mesajda Gülen’in, “Ecevit görüşmemizde çok edepli, çok mütevazı idi. Her iki evine de gittim. Ben buraya gelirken ondan da müsaade istemiştim. Arkadaşlar anlattılar; ben kendisiyle telefonla görüşürken düğmesini iliklemeden konuşmazmış” ifadeleri yer aldı.