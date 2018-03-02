Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinin Senegal ayağında FETÖ ile mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhuriyet Sarayı’nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Senegal’in kıta genelindeki öncü rolünü takdirle karşıladığını, bu rolün ileride daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, “Senegal, bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortaktır. Senegal, Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz’da ispat etmiştir” diye konuştu.



Senegal hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye ve Türk milleti için sergilediği dayanışma nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal’deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal’de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar, Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet gösterecekler. Senegal hükümetine, Maarif Vakfı’na verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”



Çok sevdiğini söylediği “Şayet çelikten dişlerin varsa demirden Hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin” Senegal atasözünü hatırlatan Erdoğan, “Bence iyi bir dost çelikten dişe benzer. İşte biz de Senegal’in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye’nin tıpkı Senegal millî marşında denildiği gibi omuz omuza verdiğinde üstünden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur” diye konuştu.



Konuşmasında Senegal ile ortak ticaret hacminin arttığına da dikkat çeken Erdoğan, “2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandının üzerine çıkarak, 250 milyon dolara yaklaşmıştı. Şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar onu dengede tutmak büyük bir önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



“ABD KENDİ ÇALAR KENDİ OYNAR”

Bir önceki durağı Moritanya’da yaptığı konuşmada da Kudüs’teki gelişmelere değinen Erdoğan, "Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler de gördü, nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu da zaten ilan ettik" dedi.

Gazeteciye tokat gibi cevap

Erdoğan Cezayir’de iken, kendisine bu ülke vatandaşı bir gazeteci, “Osmanlı Cezayir’e sömürge anlayışı ile mi geldi?” diye sordu. Erdoğan’ın cevabı ise çok anlamlıydı: “Eğer Türkiye sömürgeci olsaydı, bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardın.”