Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Acı haber sonrası devam eden operasyonlar kapsamında, Atak helikopterlerinin tespit ettiği 9 YPG'li terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Afrin çevresinde ATAK helikopterinin 9 teröristi etkisiz hâle getirdiği ifade edildi. Genelkurmay ayrıca, harekâtın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.



8 ŞEHİDİN ARDINDAN OPERASYON DEVAM EDİYOR

Türkiye dün gece gelen acı haberle sarsıldı. Afrin'deki Keltepe'de bulunan tünellere pusu kuran yaklaşık 100 kadar teröristin saldırısıyla 8 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 13 askerimiz de yaralandı.

9 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Acı haber sonrası devam eden operasyonlar kapsamında, Atak helikopterlerinin tespit ettiği 9 YPG'li terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



