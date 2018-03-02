Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9'u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.

ANKARA MERKEZLİ 23 İLDE BYLOCK KULLANICISI 66 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında 02.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 22 ilde devam etmektedir" denildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 16 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ile 7'si halen görevde, 9'u ihraç edilmiş toplam 16 subay hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

ORDUEVİNDE OPERASYON

FETÖ kapsamında dün tutuklanan astsubay Rıza Asal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli çalışmasıyla tespit edilerek yakalanmasının detayları ortaya çıktı. Asal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın koruma ekibinde yer alıyordu