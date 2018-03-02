Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin kırsalındaki cepheleri birleştirmesiyle ilk aşaması tamamlanan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 41. gününde, Jandarma ve Polis Özel Harekât (JÖH-PÖH) timlerinin harekâta katılmasıyla ikinci aşama olan meskûn mahal operasyonlarına geçildi. JÖH ve PÖH timleri Afrin’in kuzeybatısındaki Cinderes Beldesi’nin kritik noktalarına konuşlandı.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre TSK ve ÖSO’nun ilerleyişi sürerken Raco’nun kuzeyindeki Şeyh Muhammedali ve Fakir köyleri PKK/PYD’den alındı. Birliklerin Raco merkezine batıda 1, kuzeyde ise 3 kilometre uzaklıkta bulundukları bildirildi. Raco kırsalında sadece 2 köyde teröristlerin bulunduğu belirtildi. Bu köylerden Badinli’de çatışmalar sürerken Afrin’in batısındaki Mataba ve kuzeyindeki Meydanki barajı ile Şeran ve çevresindeki terör noktaları, siperleri, lojistik depoları Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Raco ve çevresindeki PYD bölgeleri de ateş altına aldı.

250 KÖY TEK TEK İNCELENDİ

Azez-İdlib bağlantısının sağlanması hedefi ve örgütün tüm gücüyle korumaya çalıştığı tünel ve kulelerle örülü dağlık alan direncinin kırılmasını amaçlayan ilk aşama başarılı operasyonlarla tamamlanırken, şubat ayı ortalarından itibaren ikinci aşama hazırlıklarına girişildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimleri ikinci aşama kapsamında Şaran, Şeyh Hadid, Raco, Cinderesi, Meydanki, Mabedli, Meryemiyn ve Afrin merkeze kadar uzanan yürüyüş hattını en ince ayrıntılarına kadar inceledi. Meskûn mahal operasyonlarına yönelik teröristlerin tüm provokasyonları hesap edilerek sivil öncelikli bir harekât planı hazırlayan güvenlik birimleri, 250 köy ve kasabayı tek tek inceledi.

MESKÛN MAHALE 7 BİN ASKER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Afrin merkeze uzanacak güzergâh boyunca bölgeye yeni giren birliklerle birlikte tüm TSK unsurları ve ÖSO askerlerinin bölge, birlik ve görev taksimleri yapıldı. Ayrıca kırsal temizliğinde sınırın Türkiye tarafında önemli görev üstlenen top ve füze bataryalarından bir kısmı Afrin içerisine nakledildi. Meskûn mahal operasyonu için bölgeye 7 bin kişilik TSK ve ÖSO birliklerinden oluşan taze kuvvet sevk edildi. Savaş uçakları ise 25 Şubat’tan beri ‘ikinci aşama’ kapsamında PKK’nın silah depoları, ikmal hatları ve merkez karargahlarını vuruyor. Raco, Cinderesi ve Şeyh Hadid bölgesinde 30’dan fazla köyün askeri olarak bittiği, fiili kontrol sağlamak için ise 3 gündür devam eden yoğun sisin çekilmesinin beklendiği öğrenildi.