Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'ya bağlı komando birlikleri ve ÖSO güçleri, Raco'nun Türkiye tarafına bakan tüm dağları ve tepelerini kuşatma altına aldı.

RACO MERKEZİ İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye sınırları boyunca kazılan tüneller, siperler ve terörist askeri araçları etkisiz hale getirilirken, TSK komando birlikleri ile ÖSO, Raco dağlarının zirvesinde Raco kent merkezine yapılacak olan operasyonlar için geri sayıma başladı.





KUŞATMA BAŞLADI



Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı bildirildi.

2 KÖY ALINDI



Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi.





ÖSO KOMUTANI: RACO İÇİN KISA BİR SÜRE KALDI



Gelişmeleri Raco Dağı'nın zirvesinden izleyen ÖSO Livai Şimal Komutanı Ebu Cafer, askerleri birlikte stratejik planlamalar yaparken, çok kısa bir süre içerisinde Raco kent merkezinin ele geçirileceği müjdesini verdi.

Yoğun çatışmaların ardından Azez'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar olan tüm Türkiye sınırlarında terör mevzilerinin etkisiz hale getirildiğini ve Türkiye sınırlarının artık güven içerisinde olduğunu bildiren Ebu Cafer "Türkiye'ye, Raco dağının zirvesinden selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye halkını seviyoruz ve Türkiye'ye yönelik tüm tehditlerin önünün kesilmesi için TSK'nın kahraman komando birlikleri ile birlikte operasyonlarımıza devam ediyoruz. Şu an Raco dağının zirvesindeyiz ve Raco kent merkezine en kısa zamanda girilecek. Türkiye bizleri dualarında unutmasın bu bizim için yeter" dedi.





ZOR ŞARTLAR ALTINDA OPERASYON



TSK ve ÖSO güçlerinin Raco kent merkezini çevreleyen tüm dağlar ve tepelerdeki kontrolleri ele almasının ardından, bölgede çok önceden hazırlanmış tüneller ve siperler de etkisiz hale getirildi. Bu tüneller de görüntülendi. Tünelin içerisinde; yiyecekler, yaşam malzemeleri ve çok sayıda mühimmatların bulunduğunu gözlemlendi.

Metrelerce uzunluktaki beton tüneller sayesinde teröristler, zaman zaman Türk jetlerinin hava bombalamalarından ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen top atışlarından kurtulabiliyorlardı.

RACO KENT MERKEZİNDEKİ STRATEJİK YERLER VURULUYOR



Raco dağlarında yerleşen TSK komando birlikleri ve ÖSO güçleri, Azez ve diğer bölgelerden Raco ile Cinderes'e son darbeyi vurup bu iki kenti ele geçirebilmek için tüm hazırlıklarını sürdürüyorlar. Dağlarda yoğun yağmur, çamur ve sise rağmen kurulan çadırlarda nöbet tutuyor ve olası saldırıları önlüyorlar. Zaman zaman teröristler ile girilen sıcak çatışmalar ile teröristler Raco kent merkezine doğru püskürtülüyor.