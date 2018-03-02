Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman’a (1. Süleyman) hakaret etti.

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Pîrî Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Pîrî Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Pîrî Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi.

Fatih Altaylı: “Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım”

Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine

inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti.