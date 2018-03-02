Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde (1 Mart) Afrin'den acı haber geldi. Afrin'de 8 askerimiz şehit oldu. İşte Afrin şehitlerimizin isimleri, memleketleri ve hikayeleri... Afrin'in batısındaki Racu kırsalında bulunan Keltepe'de tünellerden sızmaya çalışan PYD/ PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Havanın sisli olmasından yararlanan yaklaşık 100 kişilik terörist grup dün sabah iki noktadan 1083 rakımlı Keltepe'ye sızmak istedi. Mehmetçik, tünellerden çıkan kalabalık terörist grupla kıyasıya çatışmaya girdi ve canı pahasına kritik tepeyi hainlere bırakmadı. Şiddetli çatışmada şehit ve gaziler veren Mehmetçik stratejik öneme sahip Keltepe'yi teröristlerden aldı. Peki Afrin şehitlerinin toplam sayısı kaç? Harekatta 1 Mart 2018 gününe kadar şehit asker sayısı 41 oldu. Afrin'de şehit düşen askerlerimizin isimleri neler? Şehitlerimizin memleketleri, aslen nereliler? Afrin'de öldürülen terörist sayısı kaç oldu? Aydın, Van, Eskişehir, Isparta, Konya, İzmir, İnebolu şehitleri kimler? İşte Afrin'de şehit olan askerler ve Afrin şehitleri hikayeleri

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TSK, Mehmetçik ile ABD'nin beslediği teröristler arasında Afrin'de çıkan çatışma hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklmada, 8 askerimizin şehit 13 askerimizin de yaralı olduğunu belirtti. Afrin'in çeşitli bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'na devam eden Mehmetçik, Afrin bölgesinde toplam 8 şehit verdi.

AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 42.. gününde öldürülen terörist sayısının 2 bin 295'ye yükseldiğini bildirdi.

AFRİN'DE TERÖRİSTLER BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ

AYDIN ŞEHİDİ UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ MEHMET NİŞAN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

VAN ŞEHİDİ JANDARMA UZMAN ONBAŞI RIDVAN ÇEVİK'İN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şehit haberi Van'daki ailesine ulaştı.

BABASINA "ANCAK ŞEHİT OLUNCA DÖNERİM" DEDİ

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını söyledi.

AFRİN'DE 8 ŞEHİDİMİZ VAR

ESKİŞEHİR ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ RECEP ÇETİN'İN 1,5 AYLIK KIZI VARDI

Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Çetin’in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

MAHALLELİ EVE AKIN ETTİ

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin’i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

ISPARTA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ BURHAN AÇIKKOL: ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de teröristlerle girdiği çatışmada 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol şehit oldu. Isparta'daki ailesine acı haber ulaştırılırken, oturdukları mahalle türk bayraklarıyla donatıldı.

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

KONYA ŞEHİDİ ASTSUBAY ÇAVUŞ ABDULLAH TAHA DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

DOĞUM GÜNÜNDEN SONRA ŞEHİT OLDU

Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

İZMİR ŞEHİDİ ASTSUBAY UĞUR PALANCI'NIN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

BABASI ESKİ POLİS

Gaziemir Gazikent Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi.

EVLERE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.





İNEBOLU ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ARİF DEMİREL YAZIN EVLENECEKTİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada 24 yaşındaki Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel şehit oldu. Acı haber şehidimizin İnebolu'daki ailesine ulaştı.

Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

30 AĞUSTOS'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi.

Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.