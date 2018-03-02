İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün STK yapılanmasında yer  aldıkları tespit edilen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  merkez olmak üzere Gümüşhane, Konya, Kütahya, Hatay, Manisa, Sakarya,  Afyonkarahisar, Amasya, Samsun, Malatya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon  düzenledi.

Operasyonda, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden  ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü gibi zanlıların da  olduğu 28 kişi gözaltına alındı.
 
Zanlılar arasında eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve KHK ile  kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Ayhan Saygılı'nın da  bulunduğu öğrenildi.
 
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.
 