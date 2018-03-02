Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da FETÖ'den 15 öğretmene gözaltı
02.03.2018 - 12:55 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : Samsun,fetö,
547520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547520.aspx
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