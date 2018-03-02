Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesinde kurulan, aralarında Afrinli Kürtlerinde bulunduğu 600 kişilik özel kuvvetler, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin yanında, bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yer almak için görev almaya hazır.
400 KÜRT ŞAHİNİ GÖREVE HAZIR
Hamza Tugayı Twitter’daki hesabında attığı bir mesajda, eğitimlerini tamamlayan özel kuvvetlerden 600 kişilik bir bölüğün bugün Zeytin Dalı Harekatı’na katıldığını bildirdi.
Açıklamada, 600 kişilik özel kuvvetler bölüğünde bulunan yaklaşık 400 kişinin Afrinli Kürtler olduğuna dikkat çekildi.