İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Karayazı'da PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlık, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Erzurum'da çatışma: 4 terörist öldürüldü
02.03.2018 - 15:17 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri, yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonlarında Erzurum'da 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Etiketler : içişleri bakanlığı,erzurum,
547568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547568.aspx
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