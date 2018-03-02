İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Karayazı'da PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlık, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.