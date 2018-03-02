MHP lideri Devlet Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklâli savunulmaktadır. 2300'e yakın terörist etkisiz hâle getirilmesi önemli kazanım. Önümüzü kesmeye çalışan hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğiz. Suriye'deki ateşkesin Afrin'i kapsadığını söylemek PKK ağzıdır" dedi.