MHP lideri Devlet Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklâli savunulmaktadır. 2300'e yakın terörist etkisiz hâle getirilmesi önemli kazanım. Önümüzü kesmeye çalışan hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğiz. Suriye'deki ateşkesin Afrin'i kapsadığını söylemek PKK ağzıdır" dedi.
Bahçeli'den Afrin açıklaması
02.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türkiye'nin istiklalinin savunulduğunu söyledi.
Etiketler : mhp,bahçeli,
547569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547569.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER