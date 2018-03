Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde on binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı.

Şehidin cenazesi, öğle saatlerinde Erciş’e getirildi. Kışla Mahallesi Hazreti Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naşı on binlerin katıldığı ve tekbirlerin getirildiği törenle Çınarlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.



Şehidin cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van’dan gelen üst düzey komutanlar, kamu kurum amirleri, şehidin ailesi ve on binlerce hemşehrisi katıldı.





Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi.





ŞEHİDİNİN CENAZESİNDE KÜÇÜK KARDEŞİ YÜREKLERİ DAĞLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen bekâr Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) cenazesi, memleketi Isparta’da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin küçük kardeşinin tabutunun önündeki resmine bakışı yürekleri dağladı.



Zeytin Dalı Harekâtı’nın 41’inci gününde Hatay Hassa’nın karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün PYD-YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Ulu Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, askeri erkân, şehidin babası Durmuş (55), annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Cenaze törenine, Afrin’de 3 Şubat’ta şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz da katılarak, aileye başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Açıkkol Ailesi’nin yanına giderek başsağlığı dileğinde bulundu.



"AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ"



Şehidin kardeşi İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Şehidin küçük kardeşi Emirhan Açıkkol ise tören öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Anne Keziban Açıkkol da tabuta sarıldı, uzun süre gözyaşı dökerek öptü.



Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra baba Durmuş Açıkkol, oğlunun tabutuna sarıldı. Bir süre bu şekilde duran Durmuş Açıkkol’u yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından tören mangası tarafından top arabasına taşındı. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin cenazesi, ardından cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.





"AFRİN’E ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM"



Bekâr olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol’un harekâta gitmeden önce yaptığı konuşmalarında ’Afrin’e şehit olmaya gidiyorum’ dediğini söyledi. Şehidin odasında ’Gayret bizden, zafer Allah’tan’ yazısının yer aldığı kaydedildi.





AFRİN ŞEHİDİ, HATAY'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karacami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra uğurlama töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada Şehitlik Cami'nde düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, şehidin ailesi askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.

Törende şehit oğulunun tabutuna sarılan annesi Nurten Gökçe ağıt yaktı. Babası Mustafa Gökçe'yi ise Bakan Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Mustafa Ozan Gökçe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından caminin yanındaki şehitlikte toprağa verildi.

İZMİR



Şehit Jandarma Astsubay Uğur Palancı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Palancı’nın naaşının Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisi'ne getirilişi sırasında tekbir getirildi.



Şehidin annesi, emekli polis olan babası ve kardeşleri katafalka konan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.





AFRİN'E 10 GÜN ÖNCE GİTMİŞTİ



Cuma namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Hava Şehitliğine defnedildi.



Mardin'in Artuklu ilçesine kayıtlı ve bekar olan Uğur Palancı’nın 10 gün önce Afrin’e göreve gittiği öğrenildi.