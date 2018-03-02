Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK desteğinde ilerleyen ÖSO'nun, Raco'nun kuzeyindeki Musaku, Mamalı Fevkani, Mamali Tahtani ve güneydeki Osmanlı köylerini PKK/YPG'li teröristlerden temizlediği kaydedildi.



Mamalı ve Musaku'dan alınan görüntülerde sokaklardaki terörist cesetleri görüldü. Çatışmalarda, dün 8 askerin şehit düştüğü bin 83 rakımlı tepenin kontrolünün de sağlandığı kaydedildi.

Raco girişinde çatışmaları görüntüleyen bir aktivist Raco'nin girişinde olduklarını ve şehrin bombalandığını söyleyerek "İnşallah Raco'nun merkezinden alacağız" dedi.