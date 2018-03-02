Edirne’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı.
Yunan askerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.