Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir'de dualar ve gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Palancı için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'nde tören düzenlendi. Törende; Palancı yakınları tabuta sarıldı ve yaşanan duygusal anlar, objektiflere yansıdı. Şehidin silah arkadaşları da tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehidimizin cenazesine katılım oldukça yüksekti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede teröristler girilen çatışmada 8 askerimiz şehit düşmüştü. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor.