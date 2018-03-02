İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. R.B. isimli zanlı gerekli işlemlerin yapılması için İzmir’e gönderildi.
Marmaris'te FETÖ soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
02.03.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : İzmir,Marmaris,FETÖ,
547631 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547631.aspx
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