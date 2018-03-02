Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. R.B. isimli zanlı gerekli işlemlerin yapılması için İzmir’e gönderildi.