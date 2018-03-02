Zeytin Dalı Harekatı 42’ncü gününde sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) askerlerinin Afrin kırsalında yürüyüşleri sürerken, akşam saatlerinde Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA ile fırtına obüs topları aralıklarla Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzileri, barınak ve sığınakları ateş altına alındı. Atılan roketlerin hedefe gidişleri Kilis kent merkezinden dahi görüldü.
Afrin, Çok Namlulu Roketatarla vuruldu
02.03.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin’de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedefleri vuruldu.
Etiketler : kilis,afrin,zeytin dalı harekâtı,
547653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547653.aspx
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