Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Mali Uluslararası Bamako-Senou Havalimanı'ndan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile eşi Aminata Keita uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mali'den ayrıldı.