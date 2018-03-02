Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu.
Menbiç’te köylüler terör örgütü PKK’yı kovdu
02.03.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu.
Etiketler : menbiç,suriye,pkk,
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